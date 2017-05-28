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Home / Kıbrıs / Larnaka’da NATO karşıtı eylem

Larnaka’da NATO karşıtı eylem

— 28 Mayıs 2017

Haravgi gazetesi, “Pan Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından AKEL’in de verdiği destekle düzenlenen etkinlikte, savaşa, emperyalizme ve NATO’ya karşı sloganlar atıldığını yazdı.

Haberde, eylemde Konsey Sekreterliği üyesi Stelios Sofokleus ile AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Neoklis Silikiotis’in konuşma yaptığı belirtildi. (HABERKIBRIS)

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