Larnaka’da NATO karşıtı eylem

Haftada 3 kez bir saat yürümek bunamaya iyi gelebilir— 28 Mayıs 2017
Egzersiz yapmanın, bunaması olanlarda beyin fonksiyonlarını ve düşünme kabiliyetini artırdığı açıklandı.
Haravgi gazetesi, “Pan Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından AKEL’in de verdiği destekle düzenlenen etkinlikte, savaşa, emperyalizme ve NATO’ya karşı sloganlar atıldığını yazdı.
Haberde, eylemde Konsey Sekreterliği üyesi Stelios Sofokleus ile AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekili Neoklis Silikiotis’in konuşma yaptığı belirtildi. (HABERKIBRIS)
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