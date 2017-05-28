May: Terörle mücadele internete taşınıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, terörle mücadelenin internet ortamına da taşınması gereğine dikkati çekerek, sosyal medya şirketlerinin şebekelerindeki zararlı içerikleri otomatik olarak silecek araçlar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

May, İtalya’daki G7 liderler zirvesinin dün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Manchester’daki korkakça saldırının ardından bugün G7 zirvesinde de küresel terörün yenilgiye uğratılması konusunda birlikte yapılabileceklerin ele alındığını ifade eden May, terör örgütü DEAŞ’In teşkil ettiği tehdidin azalmayıp arttığı konusunda görüş birliğine varıldığını aktardı. May, örgütün Irak ile Suriye’de zemin kaybettikçe yabancı savaşçıların ülkelerine döndüğüne ve grubun nefret ideolojisinin de internet üzerinden yayıldığına işaret etti.

“(Terörle) Mücadele muharebe alanından internete taşınıyor.” ifadesini kullanan May, “Birleşik Krallık’ta nefret dolu ve aşırı ideolojilerin internet üzerinde yayılmasını önlemede sosyal medya şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Ancak şirketlerin daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Şebekelerinden zararlı içerikleri siilme konusundaki gayretlerini artırmak şirketlerin sosyal sorumluluklarıdır.” diye konuştu.

Bugünkü zirvede diğer liderleri de bu konuda daha fazla gayret sarf etmeye çağırdığını anlatan May, G7 ülkelerinin alabileceği bir dizi önlem üzerinde görüş birliğine varıldığını söyledi.

Şirketlerin zararlı içerikleri otomatik olarak teşhis edip silebilecek araçlar geliştirmesini istediklerini aktaran May, bu içeriklerin yetkililere ihbar edilmesini ve bunları yayan kullanıcıların da bloke edilmesini istediklerini kaydetti. May, G7 ülkelerinin de bu konuda uluslararası bir forumun oluşturulmasına destek vereceğini ifade etti.

YABANCI SAVAŞCILAR

May, yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesini ve buralarda kovuşturulmasını hızlandırmak için bölge ülkeleriyle iş birliğinin artırılmasının hayati önemde olduğunu belirterek, “Bu, istihbarat paylaşımının, kanıt toplanmanın iyileştirilmesi ve ülkelerdeki polisiye ve hukuki süreçlerin hızlandırılması anlamına geliyor.” dedi.

Manchester’daki saldırının failinin Libya ile bağlantılarının dikkatleri bu ülkenin durumuna çevirmesi gerektiğini ifade eden May, “Libya’da bütün tarafları müzakere masasına getirecek ve bölgeden gelen terör tehdidini azaltacak, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki bir gayrete verdiğimiz desteği artırmamız gerekiyor.” görüşünün dile getirdi.

CORBYN’E TEPKİ

İngiltere’deki ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in bugün, İngiltere’nin başka ülkelere askeri müdahalelerinin ülkedeki terörün kaynakları arasında olduğu şeklindeki açıklaması sorulan May, bunun teröre mazeret üretmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Ülkedeki son anketlerin ana muhalefetteki İşçi Partisinin oylarını artırdığını göstermesiyle ilgili bir soru üzerine de May, Manchester’daki saldırı sonrasında askıya aldığı seçim kampanyası çalışmalarına gelecek hafta başlayacağını ve ülkeyi dolaşarak halka bu seçimde karşı karşıya oldukları tercihi anlatacağını söyledi. May, kendisinin “güçlü ve istikrarlı liderliği” ile Corbyn liderliğindeki “kaos koalisyonu”nun başlıca seçenekler olduğu iddiasını yineledi.

May’in, bir gazetecinin İngiltere’nin Libya’ya askeri müdahalesinin ülkenin bugünkü durumunu göz önüne aldığında başarılı bulup bulmadığı şeklindeki soruya ise doğrudan yanıt vermekten kaçındığı görüldü.

CORBYN’İN ELEŞTİRİLERİ

İşçi Partisi lideri Corbyn bu sabah düzenlediği basın toplantısında İngiltere’nin, Irak, Afganistan, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki askeri müdahalelerinin veya bu ülkelerdeki çatışmalara desteğinin, terörü besleyen nedenler arasında olduğunu savunmuştu.

“Terörle savaşın işe yaramadığını kabul edecek cesareti göstermemiz lazım.” ifadesini kullanan Corbyn, “Teröristleri besleyen ve terör üreten ülkelerden kaynaklanan tehdidi azaltmanın daha akıllıca bir yolunu bulmaya ihtiyacımız var.” görüşünü dile getirmişti.

Aralarında İngiliz istihbarat yetkililerinin de bulunduğu birçok uzmanın İngiltere’nin başka ülkelerdeki askeri müdahaleleri ile ülke içindeki terör olayları arasındaki bağlantıya dikkati çektiğini hatırlatan Corbyn, “Bu değerlendirme, çocuklarımıza saldıranların suçunu hiçbir şekilde hafifletmiyor. Ancak teröre, onu körüklemek yerine onunla mücadele eden ve halkımızın güvenliğini sağlamaya dönük etkin bir karşılığın en önemli parçası, terörün nedenleriyle ilgili doğru bir kavrayışa sahip olmaktır.” demişti. (AA)