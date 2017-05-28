Temyize gitti, cezası 2 katına çıkarıldı

İngiltere‘de temyiz mahkemesi, 200’den fazla yolcu taşıyan uçakta sigara içerken yangın çıkarmaktan hapse mahkum edilen kişinin cezasını 4,5’tan 9,5 yıla çıkardı.

Birmingham Ceza Mahkemesi’nde ocak ayında yargılanan ve “kasten yangın çıkarma” suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan John Cox, bugün Londra‘da görülen temyiz duruşmasında cezası “aşırı derecede hafif” bulunarak 9,5 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, 46 yaşındaki Cox’un İngiltere‘den Mısır‘da giden Monarch Havayolları’na ait uçağın tuvaletinde “pervasızca sigara içerek” çıkardığı yangınla çevresine zarar verme potansiyelinin büyüklüğünü göstermiş olduğu görüşünü dile getirdi.

Pilotun, uçağın yaşadığı tehlikenin büyüklüğünü ifade eden tanıklığına atıfta bulunan yargıç, uçaktaki yangının söndürülebilmesinin de büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Savunma makamı ise 2015’te yaşanan olay sırasında zanlının ailevi sorunlar nedeniyle kişilik problemleri yaşadığını ileri sürdü.

Uçak yaklaşık 11 bin metre yükseklikteyken her iki tuvaletindeki çöp kutularında çıkan yangın, kabin görevlilerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangın, duman alarmının devreye girmesiyle farkedilmişti. Yangının nedeninin, Cox’un içtiği sigaraları söndürmeden çöpe atması olduğu bildirilmişti.

Uçağa bindiğinde alkollü olduğu da tespit edilen Cox, Mısır‘da gözaltına alınmış ve İngiltere‘ye gönderilmişti.(AA)