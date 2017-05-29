15’inci şampiyonluğu kutladılar

Jay Rainey’den beş çayının en ilginç konukları— 29 Mayıs 2017
En çok çay tüketen ülkeler arasında gösterilen Türkiye de dahi farkında olmadan yaşatılan “5 çayı” geleneğinin tarihi 1800‘lü yıllara kadar dayanıyor.
Beşiktaş’ın, dün Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0’lık galibiyet sonrası aldığı 15.lig şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Londra’da da binlerce Beşiktaş taraftarı karşılaşmadan sonra Londra sokaklarına fırladı. Özellikle Türkçe konuşan toplumun önde gelen bölgelerinden biri olan Kuzey Londra’nın Haringey, Dalston, Newington Green ve Tottenham bölgelerinde özel araçlarıyla ve Siyah-Beyaz bayraklarla şampiyonluğu kutlayan Beşiktaş taraftarları renkli görüntüler sergiledi.
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