15’inci şampiyonluğu kutladılar

Beşiktaş’ın, dün Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0’lık galibiyet sonrası aldığı 15.lig şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Londra’da da binlerce Beşiktaş taraftarı karşılaşmadan sonra Londra sokaklarına fırladı. Özellikle Türkçe konuşan toplumun önde gelen bölgelerinden biri olan Kuzey Londra’nın Haringey, Dalston, Newington Green ve Tottenham bölgelerinde özel araçlarıyla ve Siyah-Beyaz bayraklarla şampiyonluğu kutlayan Beşiktaş taraftarları renkli görüntüler sergiledi.