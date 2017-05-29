Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 70’nci yılını kutlayan Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü İsveçli yönetmen Ruben Ostlund’un filmi ‘The Square’ kazanırken Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın’ın ‘Solgun’ isimli filminde oynayan Diane Kruger, en iyi kadın oyuncu seçildi.

Festivalin jüri başkanlığını yapan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 19 filmin yarıştığı Altın Palmiye Ödülü’nü alan filmin “siyaseten doğruculuğun diktatörlüğü hakkında zengin ve bütünüyle çağdaş bir öykü” olduğunu söyledi.

Almodovar “Bu derece ciddi bir konu inanılmaz bir hayal gücüyle işlenmiş. Film çok çok çok komik” dedi.

Festivalde Jüri Büyük Ödülü’ne yönetmen Robin Campillo’nun ‘120 Minutes per Minute’ isimli filmi layık görüldü.

Festivalin en iyi yönetmen ödülünü ise “The Beguiled” filmiyle ABD’li yönetmen Soffia Coppola kazandı. Nicole Kidman’ın Colin Farrell ile başrolü paylaştığı film ABD iç savaşı sırasında yaralı bir askerin yatılı kız okulunda gizlendiği sırada yaşananları anlatıyor.

Coppola Cannes Film Festivali’nde bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen.

Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Fatih Akın’ın filminde başrolü oynayan Alman Hollywood yıldızı Diane Kruger aldı

‘Troy’ ve ‘Inglourious Basterds’ filmleriyle tanınan Kruger, Akın’ın ‘Solgun’ (Aus dem Nichts) filminde Neo-Nazi bir grup tarafından düzenlenen bombalı saldırıda eşini ve küçük oğlunu kaybeden bir kadını oynuyor.

Kruger, rolün taleplerinin çok ağır olduğunu ve filmin onu neredeyse öldürdüğünü söyledi.

Kruger “O zamandan beri çalışmadım. Tek bir senaryo okumadım. Bu film beni değiştirdi, hayatımı değiştirdi” dedi.

Senaryoyu kaleme alan Akın, uzun süredir Kruger’le çalışmak istediğini söyledi. Kruger ise Akın’ın en sevdiği Alman yönetmen olduğunu belirtti.

Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülüne “You Were Never Really There” filmiyle ABD’li oyuncu Joaquin Phoenix layık görüldü. Filmin yönetmenliğini İskoçyalı yönetmen Lynne Ramsay yaptı.

Festivalin 70. Yıl özel ödülü ise oyuncu Nicole Kidman’a verildi.

En İyi Senaryo ödülü yönetmenliğini Yorgos Lanthimos’un yaptığı ‘The Killing of a Sacred Deer’ filmiyle ‘You Were Never Really Here’ filmi arasında paylaşıldı.

Jüri Özel Ödülünü ise “Loveless filmi yönetmeni Andrey Zvyaginstsev aldı. Cannes film festivali ilk film kategorisinde ödül alan yönetmen ‘Jeune Femme’ filmiyle Leonor Serraille oldu. Kısa film dalında ise Qui Yang ‘A Gentle Night’ filmiyle ödüle layık görüldü.

Festival jürisinde oyuncu Will Smith, Güney Koreli yönetmen Park Chan-Wook, Çinli yıldız Fan Bingbing, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Fransız oyuncu ve yazar Agnes Jaoui ve besteci Gabriel Yared yer aldı. (BBCTÜRKÇE)