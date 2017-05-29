Cengiz Ünder, Tottenham’a geliyor

Başakşehir‘in sezon başında Altınordu‘dan 700 bin euro’ya transfer ettiği Cengiz Ünder‘e, İngiltere Premier Lig’den önemli bir kulüp talip oldu.

Hatırlanacağı üzere genç futbolcuyu İngiliz ve İspanyol kulüpleri takibe almıştı.Radyospor’un haberine göre, 19 yaşındaki Cengiz Ünder, 9 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham‘a transfer oldu.Tottenham ile Başakşehir arasında yapılan görüşmelerin sona gelindiği öğenildi.Genç futbolcu Cengiz Ünderiçin iki kulübün 9 milyon euro (36 Milyon TL) bonservis bedeli üzerinde anlaştığı iddia edildi.Cengiz Ünder bu sezon Süper Lig’de 31 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 5 asist yaptı. Genç futbolcu ayrıca Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Kupası’nda 10 maçta for giydi 2 gol atıp 3 asist yaptı.Genç futbolcunun kulübü Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Genç futbolcu kariyerinde ilk kez bu sezon A Milli takımda forma giydi. Moldova ve Kosova maçlarında A Milli Takım formasını giyen Cengiz Ünder, Moldova maçında harika bir gole imza attı. Başakşehir‘de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu attığı bu golle milli takım kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.(SPORVADİSİ)