Çözüm isteği ve beklentisi arttı

Nisan 2017 anketine katılanların çoğu, cumhurbaşkanına güven duyduğunu ve müzakere heyetinin çalışmalarını desteklediğini belirtti

Kıbrıs sorunuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanan ülkemizde, halkın da çözüme yönelik istek ve beklentisinin arttığı ortaya çıktı.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Nisan 2017 anket çalışmasına göre, halkın çözüm isteği, çözüme yönelik iyimserlik ve olası referandumda “evet” deme ihtimalinde ufak artışlar gözlemlendi.

Cumhurbaşkanını en güvenilir siyasi olarak belirleyen katılımcılar, müzakere heyetine destek oranlarını da üç ay önceki anket sonucuna göre yüzde 10 artırarak yüzde 60.4’e yükseltti.

HALK ÇÖZÜM İSTİYOR

CMIRS’ın Nisan 2017 anketine katılanlar, çözüm isteğini ortaya koydu.

Ocak 2016 anket sonucundan sonra her üç ayda bir yapılan anketlerde düşüş gösteren çözüm isteği oranı, uzun bir aradan sonra Nisan 2017 anketinde, yeniden yükselişe geçti.

Ocak 2016’da yüzde 80.52 oranında olan çözüm isteği, yüzde 65 oranlarına kadar düşmüştü. Ancak Nisan 2017’de yapılan anketin sonuçları, halkın yeniden çözüm istediğini ortaya koydu.

Ocak 2017’de yüzde 65.29 olan çözüm isteği oranı, Nisan 2017 anketinde yüzde 68.13’e yükseldi.

Üç ayda bir yapılan anket sonuçlarında “çözüm isteği” oranları şöyle:

“Eylül 2015 anketinde çözüm isteği oranı yüzde 64.29; Ocak 2016’da çözüm isteği oranı yüzde 80.52; Nisan 2016’da çözüm isteği oranı yüzde 75.88; Temmuz 2016’da çözüm isteği oranı yüzde 67.36; Ekim 2016’da çözüm isteği oranı yüzde 64.52; Ocak 2017’de çözüm isteği oranı yüzde 65.29; Nisan 2017’de çözüm isteği oranı yüzde 68.13”.

BEKLENTİ YÜKSEK

Çözüm isteğinde olduğu gibi, halkın çözüm beklentisinde (iyimserlik) de büyük oranda yükseliş var.

Ekim 2016’da yüzde 20.9’a düşen çözüm beklentisi, Nisan 2017’de yüzde 26.01’e yükseldi.

Eylül 2015’te yüzde 34.98 olan çözüm beklentisi oranı, Ocak 2016’da yüzde 41.33’e çıkmıştı. Nisan 2016’da yapılan ankette yüzde 31.27’e düşen beklenti, Temmuz 2016’da yine yükseliş göstererek yüzde 37.4 olmuştu.

Ekim 2016’daki ankette yüzde 20.9’a, Ocak 2017’de ise yüzde 19.51’e gerileyen çözüm beklentisi, Nisan 2017’de yüzde 26.01’e yükseldi.

OLASI BİR REFERANDUMDA “EVET” ÇOĞUNLUKTA

Çözüm beklentisi ve isteğine bağlı olarak olası bir referandumda “evet” diyeceklerin oranında üç ay önceki anket sonucuna göre artış var.

Nisan 2017 anketine katılanların yüzde 41.4’ü olası bir referandumda “evet” diyeceğini, yüzde 24.4’ü “hayır” diyeceğini, yüzde 28’i de “ne evet ne hayır” diyeceğini belirtti.

Ocak 2016’da olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 49.60; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 20.2; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 24.4’tü.

Nisan 2016’da olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 44.54; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 32.97; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 22.49’du.

Temmuz 2016’da olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 48.12; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 25.72; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 26.16’ydı.

Ekim 2016’da olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 38.89; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 30.56; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 30.56’ydı.

Ocak 2017’de olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 39.16; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 25.51; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 24.7’ydi.

Nisan 2017’de olası bir referanduma “evet” diyeceklerin oranı yüzde 41.4; “hayır” diyeceklerin oranı yüzde 24.4; “ne evet ne hayır” diyeceklerin oranı yüzde 28”. (KIBRIS)