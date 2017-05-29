Gözaltı sayısı 16 oldu

Jay Rainey’den beş çayının en ilginç konukları— 29 Mayıs 2017
En çok çay tüketen ülkeler arasında gösterilen Türkiye de dahi farkında olmadan yaşatılan “5 çayı” geleneğinin tarihi 1800‘lü yıllara kadar dayanıyor.
Manchester saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında saldırı ile bağlantısı bulunduğu ifade edilen 16. zanlı da gözaltına alındı.
İngiltere‘nin Manchester kentinde geçtiğimiz hafta 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından ülke genelinde terör operasyonları başlatılmıştı. İngiliz polisi, devam eden operasyonlar kapsamda Manchester saldırısı ile bağlantısı bulunduğu ifade edilen 16. zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İngiliz polisi, 23 yaşındaki zanlının Sussex bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. Şuana kadar 16 kişi gözaltına alınırken, 2 işi serbest bırakılmıştı. 14 kişi hala gözaltına bulunuyor. (İHA)
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