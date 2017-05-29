İngiltere kemer sıkmaya devam edecek

İngiltere Tory manifestosu doğrultusunda 5 yıl boyunca daha kemer sıkma politikasına devam edecek gibi gözüküyor. IFS adlı think tank kuruluşu bu politika çerçevesinde kamu servislerine büyük zarar verecek kesintiler hakkında uyarıda bulunurken İngiltere kamuoyunu zor günler bekliyor.

Think Tank kuruluşu IFS uygulanacak olan ekonomik plan çerçevesinde İngiltere’nin en az 5 yıl daha kemer sıkacağı konusunda uyarılarda bulundu. Kurum ayrıca yeni parlementonun görevinin bitiş tarihinin de ötesinde vergi artışı ve daha fazla kesinti olabileceğini ifade etti. Kurumun yöneticisi Carl Emmerson muhafazakarların daha önceden verilen kesinti sözünü uyguladığını söyledi.

Think Tank kuruluşu ayrıca iki ana partinin de kamuoyuna “dürüst tercihler” sunmadıklarını da belirtti. Theresa May’in İngiltere’ye göçü 10 binlerin altına getireceği sözünün kamuoyuna 6 milyar sterlinlik bir darbe vuracağını ifade eden IFS böyle bir darbenin göz ardı edilemeyecek büyüklükte olacağının altını çizdi. Kurum ayrıca bu hamlenin, yaşlı İngiliz nüfusu da düşünüldüğünde ekonomiye olan etkilerini daha da arttırabileceğine dikkat çekti. (MYNET.COM)