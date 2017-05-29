İşte Harry Kewell’ın yardımcısı: Tolga Güçsoy Derviş

Futbolun beşiği İngiltere’de birçok imkansızlıktan sıyrılıp, şu an 2. lig ekiplerinden Harry Kewell’ın başına geçtiği Crawley Town’da antrenörlük yapan Tolga Güçsoy Derviş ilginç hikayesini Fanatik’e anlattı.

Tolga Güçsoy Derviş... 26 yaşında Kuzey Kıbrıslı bir Türk… Yaptırımlar ve ambargoların kapattığı birçok iş kolu gibi futbolda da büyük zorluklar çektiği için, doğduğu yeri bırakıp gitmek zorunda kalmış bir futbol sevdalısı…

19 yaşında kendi imkanlarıyla İngiltere’ye giden Derviş, çeşitli amatör akademi ve okullarda kurs gördü. Bu arada Londra gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde yaşamanın zorluklarını da çekti.

“Tecrübesizliğimi ve çekingenliğimi üzerinden attıkça, ortama daha rahat adapte olmaya başladım” diyen 26 yaşındaki genç antrenör, Crawley Town’da nasıl antrenör olduğunu ise şöyle anlattı:

ANTALYA KAMPINDAN ANTRENÖRLÜĞE

2014’te Chelsea U21 takımında Dermot Drummy’nin idmanlarina 2 sezon boyunca katılıp yakından takip etme şansı yakalamıştım. 2 sene önce Galatasaray’ın eski futbolcularından Frank De Boer ile konuşarak Türkiye’deki yapacakları devre arası kampına katılma şansı yakaladım. Bu kamp esnasında Kayseri Erciyesspor başkanı Ziya Eren’le, Antalya’da kamp yaptıkları otelde tanıştım. İyi bir diyalogumuz oldu. Bana İngiltere’de Crawley Town’u satın almak istediğini, ve istediği gerçekleşirse ekipte antrenör olarak çalışabileceğimi söyledi.

HAYATTA ÇOK FAZLA FIRSAT ÇIKMAZ

Bu teklif benim için paha biçilemez bir fırsattı. Bu tür durumlar hayatta karşınıza çok fazla çıkmaz. Ben de kabul ettim. Takıma hoca arayışlarına girildi. Ben de 2 sezon boyunca antrenmanlarını takip ettiği Chelsea u-21 takımı hocası Dermot Drummy’yi önerdim ve onunla birlikte çalışmaya başladık. Kendisi Jack Wilshere, Cesc Fabregas, Kieran Gibbs, Ruben Loftus Cheek, Nathan Ake gibi oyuncuların gelişiminde büyük rol oynamıştır. Arsenal geçmişi de vardır. İyisiyle kötüsüyle 1 profesyonel sezon geride kaldı. Ligde kaldık ancak play off hedefimize ulaşamadık.

HARRY KEWELL

Çok hayranlık ile izlediğim saygi duyduğum bir futbolcuydu. Kendisiyle şimdi beraber çalışacak olmak tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. (FANATİK)