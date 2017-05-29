Jay Rainey’den beş çayının en ilginç konukları

İngiltere’de, saraydaki akşam yemeği saatinin daha ileri alınması ve 7. Bedford düşesi Anna‘nın (1800’lü yıllar) kahvaltı ile akşam yemekleri arasındaki saatlerin uzamasından dolayı diyabeti nedeniyle zaman zaman bayılması, bu “kültürün” çıkışında etkili oldu. Bu durumun sonucu olarak saat beş sularında çay ve atıştırmalık yiyecekler söylemesi beraberinde bir kültüründe başlangıcı oldu.

“5 çayı” geleneğine oldukça önem veren ve fotoğraf çekmeyi hobi edinen Jay Rainey, bu geleneğin en ilginç misafirlerini fotoğraflama kararı aldı. Bu kararın ardından Rainey, oldukça ilginç bir projeye de imza atarak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İşte Jay Rainey‘in 5 çayındaki en ilginç misafirleri;

(ONTRAVA.COM)