Royal Bank of Scotland İstanbul’daki şirketini kapatıyor

Yüzde 75 hissesi İngiltere devletine ait olan RBS’nin Türkiye‘deki faaliyetleri uzun yıllar öncesine dayanıyor. Şimdilerde tasfiye halinde olan The Royal Bank of Scotland Plc.Merkezi

Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi isimli şirketin İstanbul Ticaret Odası‘na kaydı 21 Ocak 1934 tarihini taşıyor. 108 milyon TL sermayesi bulunan şirket için 22 Mayıs günü, BDDK izni doğrultusunda, tasfiye kararı alındı ve bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı.

ŞİRKETTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Şirketin tasfiyesine ilişkin RBS açıkladığı metinde şu ifadelere yer verdi:

‘Şubemizin genel merkezi The Royal Bank Of Scotland PLC’nin Şubat 2015 tarihinde ilan etmiş olduğu uluslararası bankacılık ağındaki ülkelerden çıkışa yönelik küresel stratejisi doğrultusunda yapmış olduğumuz başvuru çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun İradi Tasfiye’ye ilişkin 20. maddesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11.05.2017 tar,h ve 7326 sayılı izni ile, Şubemiz tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı İstanbul Ticaret Sicili’nde 22.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Şubemizin mevduat veya katılım fonu sahipleri ile alacaklılarının veya bu durumda sayılabilecek durum sayılabilecek kişi ve kurumların aynî ve nakdî her türlü mevduat veya katılım fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve Şubemizden olan sair alacaklarını vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç iki ay içinde işlemiş faizi veya kar payı ile birlikte iadesi için Tamburi Ali Efendi Sokak, No: 13, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurları; Rauf Özdinçer, Saffet Mete Kunter ve Harun ÇAğatay Şen’e müracaatları, Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi gereğince ilan olunur. Şubemiz bu süre içerisindeki sahibi başvurmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları, iki aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘na tevdi etmekle yükümlüdür.’

1934’TE İTO‘YA KAYDINI YAPTIRDI

1727 tarihinde kurulan Royal Bank of Scotland (RBS), 1934 yılında İstanbul‘a giriş yaptı. 83 yıldan beri İstanbul Beşiktaş‘ta faaliyetlerine devam eden RBS’in toplam sermayesi 108 milyon TL olarak belirlendi.

The Royal Bank of Scotland Group, The Royal Bank of Scotland’ın yüzde 100’üne sahip durumda. The Royal Bank of Scotland Group hisselerinin yüzde 73’de İngiltere Devleti tarafından kurulan United Kingdom Financial Investmenrs’e ait.

9 YILDIR ZARAR AÇIKLIYOR

2008’deki İngiltere kriziyle banka kurtarma planı kapsamında kamuya 58 milyar sterlin bedelle aktarılan ve iflastan kurtulan banka son 9 yıldır peş peşe zarar açıklamasında bulunuyor.

2008’de yaklaşık 24,3 milyar sterlin zarar açıklayan Royal Bank of Scotland (RBS), 2013’te 9 milyar, 2014’te 3,4 milyar, 2015 yılında ise 2 milyar ve sonrasında 3 katından fazla 2016’da 7 milyar sterlin zarar açıklamasında bulundu.

2020’YE KADAR ELDEN ÇIKARILACAK

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkenin önde gelen bankalarından RBS’nin kamu hisselerini zarar etmek pahasına elden çıkarabileceğini ifade etmişti. Hammond daha önce bankadaki kamu hisselerinin 2020 yılına kadar elden çıkarılmasının planlanmadığını belirtmişti.

BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA ÇEKİLMEYİ PLANLIYOR

Zararı karşılamak için işten çıkarmalara başvuran Royal Bank of Scotland, Türkiye‘nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet yürütmeyi durdurmayı planlıyor. Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘daki ticari ve kurumsal bankacılık faaliyetlerini satmayı veya kapatmayı değerlendirdiğini ifade eden bilgi sahibi kaynak, Türkiye‘nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan ve Polonya‘daki faaliyetlerini satmayı veya kapatmayı değerlendirdiğinin altını çizdi. (HÜRRİYET)