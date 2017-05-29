Yapay zeka insan hakları ile korunmalı mıdır?

Yapay zeka dünyasında büyük gelişmelerin yaşanmasıyla uzmanlar yakın geleceğin bilgisayarları ve robotlarının zekaları ile onların muhtemel tehlikelerine karşı ihtiyaç duyabileceğimiz yeni koruma şekilleri hakkında sorular sormaya başladılar.

Fakat karşımıza bir sorun geliyor, robotların bizden de korunması gerekiyor mu? İngiltere‘deki Oxford Üniversitesi‘nden matematikçi Marcus du Sautoy, makine ‘zihinlerinin’, insan zekasından ayırt etmenin zor olduğu bir şeye doğru giderek evrimleşmesiyle, teknolojinin yeni nesillerine, genelde ‘insan’ hakları olarak düşündüğümüz ahlaki ve yasal koruma türleri sağlanması gerekebileceğini söylüyor.

İnsan haklarıyla korunan bir makine fikri, kulağa bilim kurgudan çıkmış bir şey gibi gelse de, bu aslında, bilim insanlarının hakkında on yıllardır tahminde bulunduğu, hızlıca yaklaşmakta olan bir olasılık. Büyük soru ise, bilgisayar sistemlerinin, yapay bilinçlerinin tanınacak ve saygı görecek kadar fazla miktarda ne zaman gelişeceği.

Çeşitli yorumcular, bu zaman çerçevesini 2020 yılından gelecekteki 50 yıl ileriyi öngörüyor, ancak yapay zekanın yüksek ilerleme hızı (oyun oynamak, iletişim kurmayı öğrenmek veya tespit edilmeden aramızda çalışmak gibi), kimsenin gerçekte tamamen emin olmadığı anlamına geliyor.

Du Sautoy da bunun ne zaman olacağını söyleyemiyor; yalnızca, bu gerçekleştiği zaman, kitabının isminin söylediği gibi, başka çözümsüz gizemler getirecek. (ONTRAVA.COM)