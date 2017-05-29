Londra Gazete
Son haberler
28 Mayıs 2017 - “Hoşgörü önce kendimizde başlamalı”
27 Mayıs 2017 - Zenginlerin G7 zirvesi
27 Mayıs 2017 - Aziziye Cami’sinden yaz kermesi
27 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı
27 Mayıs 2017 - Hakan’ın annesi: Sonunda yıldız oldu
Home / İngiltere ve Londra / Sağlık & Yaşam / Yapay zeka insan hakları ile korunmalı mıdır?

Yapay zeka insan hakları ile korunmalı mıdır?

— 29 Mayıs 2017

Yapay zeka dünyasında büyük gelişmelerin yaşanmasıyla uzmanlar yakın geleceğin bilgisayarları ve robotlarının zekaları ile onların muhtemel tehlikelerine karşı ihtiyaç duyabileceğimiz yeni koruma şekilleri hakkında sorular sormaya başladılar.
Fakat karşımıza bir sorun geliyor,  robotların bizden de korunması gerekiyor mu? İngiltere‘deki Oxford Üniversitesi‘nden matematikçi Marcus du Sautoy, makine ‘zihinlerinin’, insan zekasından ayırt etmenin zor olduğu bir şeye doğru giderek evrimleşmesiyle, teknolojinin yeni nesillerine, genelde ‘insan’ hakları olarak düşündüğümüz ahlaki ve yasal koruma türleri sağlanması gerekebileceğini söylüyor.
İnsan haklarıyla korunan bir makine fikri, kulağa bilim kurgudan çıkmış bir şey gibi gelse de, bu aslında, bilim insanlarının hakkında on yıllardır tahminde bulunduğu, hızlıca yaklaşmakta olan bir olasılık. Büyük soru ise, bilgisayar sistemlerinin, yapay bilinçlerinin tanınacak ve saygı görecek kadar fazla miktarda ne zaman gelişeceği.
Çeşitli yorumcular, bu zaman çerçevesini 2020 yılından gelecekteki 50 yıl ileriyi öngörüyor, ancak yapay zekanın yüksek ilerleme hızı (oyun oynamak, iletişim kurmayı öğrenmek veya tespit edilmeden aramızda çalışmak gibi), kimsenin gerçekte tamamen emin olmadığı anlamına geliyor.
Du Sautoy da bunun ne zaman olacağını söyleyemiyor; yalnızca, bu gerçekleştiği zaman, kitabının isminin söylediği gibi, başka çözümsüz gizemler getirecek. (ONTRAVA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 89
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close