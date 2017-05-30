Alışveriş görüntülerindeki kişi saldırgan olabilir

BBC, Manchester saldırısını düzenleyen Salman Abedi’ye ait olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Abedi’nin kaldığı evin yakınlarındaki bir marketin güvenlik kamerasındaki kayıt, saldırının düzenlendiği 22 Mayıs günü öğleden sonrasına ait.

Görüntüde, Manchester polisinin yayınladığı saldırgan fotoğraflarındakine çok benzeyen bir kişi alışveriş yapıyor.

Genç adam markette yaklaşık 5 dakika geçirip temizlik malzemesi, oda spreyi, badem ve ton balığı satın alıyor.

Şüphelinin yeni fotoğrafını da kamuoyuyla paylaşan Manchester Emniyeti, 18-22 Mayıs tarihleri arasında Abedi’yi fotoğraftaki mavi valizle görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

Valizin yanına yaklaşılmaması uyarısı yapan Kuzey Batı Terörle Mücadele Birimi’nden Russ Jackson, “Manchester Arena saldırısından günler önce bu valizin Abedi’ye ait olduğuna inanıyoruz” dedi.

Valizin Arena saldırısında kullanılan malzemelerden farklı olduğuna vurgu yapan Jackson, “İçerisinde tehlikeli madde olduğuna dair bir sebep yok ama insanlardan dikkatli olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Soruşturma kapsamında Manchester’ın Bury kasabasında da arama yapılırken 22 Mayıs’tan bu yana gözaltına alınanların sayısı 14’e yükseldi.

İngiltere’nin Manchester kentinde 22 Mayıs gecesi bir konser çıkışında düzenlenen intihar saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti. (BBCTÜRKÇE)