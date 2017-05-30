Alithia: Muhtemelen liderler New York’a çağrılacak

Alithia gazetesi, “Muhtemelen Liderler New York’a Çağrılacak” başlıklı haberinde elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, BM’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Cenevre’de ikinci bir konferansın yapılmasının takip edeceği metodoloji konusunda sonuca varmakta başarısız olmalarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres önünde, Kıbrıs sorununda gelecekte ne olacağı konusunu ve niyetlerini netleştirmeleri amacıyla, New York’a çağırmaya yöneldiğini ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerdeki tüm doğrudan tarafların, çözüme ilişkin gerçek irade göstermesi durumunda, belki Cenevre’de Kıbrıs konferanına ilişkin prosedür konusunda uzlaşıcı formülle, faaliyetleri ileriye götüreceğini yazdı.

Gazete liderlerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin, New York dışında yapılmasının da ihtimal dışı olmadığını belirtti.

“SORUMLULUK YÜKLEME OYUNUNA İLİŞKİN BM’DE HAYAL KIRIKLIĞI”

Alithia gazetesi aynı haber içerisinde yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, BM’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, mekik diplomasinin başarısızlığa uğramasının ardından, sorumluluk yükleme oyunu çabalarına ilişkin hayal kırıklığına uğradığını ve bu konuda düşünceli olduğunu belirtti.

Habere göre BM’den bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, karşılıklı sorumluluk yükleme taktiğinin hiçbir yere götürmeyeceğini ifade etti.

İki tarafın, BM tarafından, ileriki zamanda ne yapılması gerektiği konusunda karar vererek, müzakerelerin yeniden doğru yola getirilmesine odaklanmasına çağrıldığını yazan gazete BM’nin, yardımcı olabileceği ancak yolu, iki liderin göstermesi gerektiğinin de kendilerine söylendiğini belirtti.

Habere göre aynı kaynak ayrıca BM Genel Sekreteri’nin, iki liderin anlaşmaya varmaya kararlı olmaması halinde, konferansı toplamayacağını da ifade etti.

Aynı kaynak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından mutlak şekilde bilgilendirilmeyi de beklediğini söyledi.

RUM YÖNETİMİ’NDEN BİLGİLENDİRME

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabasıyla, yabancı hükümetleri ve örgütleri bilgilendirme kampanyasını yoğunlaştıracağını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülke büyükelçilerini bilgilendirmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in de yabancı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yapacağını, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini ve Ankara’ya yönelik olarak müdahalelerini isteyeceğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bu hafta içerisinde AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerini bilgilendirecek.

Gazete aynı haberi içerisinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün, Atina’da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya geleceğini de anımsattı. (HABERKIBRIS)