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‘Avrupa’dan değil, AB’den ayrılıyoruz’

— 30 Mayıs 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Birliği’nin artık İngiltere’ye tam güven duyamayacağını söylemesi üzerine, güvenlik ve ticaret konusunda AB ile güçlü işbirliği istediklerini vurguladı.

Geçen hafta yapılan NATO ve G7 zirve toplantılarının uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine Merkel’in, ‘Avrupalıların artık kendi kaderlerini kendi ellerine almaları gerektiğini’ söylemesi üzerine konudaki görüşü sorulan May, AB’nin geleceğini düşünmesinin doğru olduğunu ancak İngiltere’nin önemli bir ortak olarak kalmak istediğini söyleyerek, “Biz Avrupa’dan ayrılmıyoruz, Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz” dedi.

AB’deki diğer 27 ülkeyle derin ve özel ortaklığımızı devam ettirmek istediklerini de ifade eden May, “Hem kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması hem de güvenlik açısından Avrupa’nın geri kalanıyla işbirliğine bağlı kalmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Brexit müzakerelerinin 19 Haziran’da başlayacağını hatırlatarak, seçimlerde tek bir partinin çoğunluğu elde edememesi halinde ortaya çıkacak tehlikelere değinen May, Muhafazakar Parti için güçlü bir destek de isteyerek, “Seçimden sadece 11 gün sonra müzakereler başlayacak ve ertelenmesi mümkün değil, geciktiremeyiz” diye konuştu. (AA)

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