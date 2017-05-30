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Büyükelçi Moore, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu espriyle kutladı

— 30 Mayıs 2017

 

İngiltere İstanbul Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş‘ı tebrik etti. Büyükelçi, elçilik konutuna Beşiktaş bayrağı asarak Beşiktaş‘ın şampiyonluğunu kutlarken, Türkiye‘de görev yaptığı 6 yılın 5’inde Beşiktaş‘ın şampiyon olmasını “Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi” mesajıyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yaptığı paylaşım Beşiktaş taraftarı tarafından oldukça ilgi gören Moore’un fotoğrafı binlerce kez beğenildi.

+Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17’de(3 yıl) Türkiye’de yaşadı.Beşiktaş 6 yılın 5’inde şampiyon oldu.Bu da mı tesadüf?Manidar değil mi?

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