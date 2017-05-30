Büyükelçi Moore, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu espriyle kutladı

British Airways seferlerinden son gelişme— 30 Mayıs 2017
İngiliz havayolu şirketi British Airways’in (BA) bilgisayar sistemindeki arıza giderilmesine rağmen uçuş iptalleri ve aksamaların devam ettiği bildirildi.
İngiltere İstanbul Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş‘ı tebrik etti. Büyükelçi, elçilik konutuna Beşiktaş bayrağı asarak Beşiktaş‘ın şampiyonluğunu kutlarken, Türkiye‘de görev yaptığı 6 yılın 5’inde Beşiktaş‘ın şampiyon olmasını “Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi” mesajıyla paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Yaptığı paylaşım Beşiktaş taraftarı tarafından oldukça ilgi gören Moore’un fotoğrafı binlerce kez beğenildi.
+Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17’de(3 yıl) Türkiye’de yaşadı.Beşiktaş 6 yılın 5’inde şampiyon oldu.Bu da mı tesadüf?Manidar değil mi?
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