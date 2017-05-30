Büyükelçi Moore, Beşiktaş’ın şampiyonluğunu espriyle kutladı

İngiltere İstanbul Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş‘ı tebrik etti. Büyükelçi, elçilik konutuna Beşiktaş bayrağı asarak Beşiktaş‘ın şampiyonluğunu kutlarken, Türkiye‘de görev yaptığı 6 yılın 5’inde Beşiktaş‘ın şampiyon olmasını “Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi” mesajıyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yaptığı paylaşım Beşiktaş taraftarı tarafından oldukça ilgi gören Moore’un fotoğrafı binlerce kez beğenildi.

+Richard Moore 1990-92(3 yıl) & 2014-17’de(3 yıl) Türkiye’de yaşadı.Beşiktaş 6 yılın 5’inde şampiyon oldu.Bu da mı tesadüf?Manidar değil mi?