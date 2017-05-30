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İngiltere’de kaplan, bakıcısını öldürdü

— 30 Mayıs 2017

İngiltere‘de bir hayvanat bahçesinde kaplanın saldırısına uğrayan kadın bakıcı hayatını kaybetti.
Cambridge kentindeki Hamerton Park Hayvanat Bahçesi’nde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, kaplan bölmesinde görev yapan kadın bakıcının kaplanlardan birinin saldırısı sonucu öldüğü bildirildi.

Olayın ardından ziyaretçilerin tahliye edildiği hayvanat bahçesinin yarından itibaren bir süre kapalı kalacağı duyuruldu.
Hayvanat bahçesi yönetiminden yapılan açıklamada, olay “garip bir kaza” olarak nitelenirken, herhangi bir hayvanın ziyaretçilerin güvenliğini tehdit edecek şekilde kaçmasının söz konusu olmadığı bildirildi. 1990’da açılan hayvanat bahçesinde Malezya ve Bengal kaplanlarının bulunduğu belirtiliyor.

Hamerton Park, 2008’de de kafesinden kaçan çitayla gündeme gelmişti. Yaklaşık 10 hektarlık alana yayılan hayvanat bahçesinin dışına çıkan çitayı, 9 yaşındaki bir çocuk evinin arka bahçesinde bulmuştu. (AA)

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