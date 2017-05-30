Londra Gazete
Son haberler
28 Mayıs 2017 - “Hoşgörü önce kendimizde başlamalı”
27 Mayıs 2017 - Zenginlerin G7 zirvesi
27 Mayıs 2017 - Aziziye Cami’sinden yaz kermesi
27 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı
27 Mayıs 2017 - Hakan’ın annesi: Sonunda yıldız oldu
Home / İngiltere ve Londra / İngiltere’de yoksulluk artıyor

İngiltere’de yoksulluk artıyor

— 30 Mayıs 2017

Bağımsız Yiyecek İçecek Yardım Network’unun yaptığı araştırmanın sonuçları İngiltere’de ihtiyaç sahiplerine hizmet veren 2 bin’in üzerinde gıda bankası olduğunu ortaya koydu. İhtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekilirken, 2016-2017 yılları arasında 1.2 milyon yiyecek paketinin yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırıldığı ifade edildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, acil yiyecek yardım paketlerinin haftalık olarak ihtiyaç sahiplerine verildiği ve talebin her geçen gün attığını belirterek, yardımın bin 373 merkezden dağıtıldığını vurguladı.

KİLİSELER DE EK YARDIM YAPIYOR

İhtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekilirken, bu 2 bin 24 yardım bankası içinde özel yardım yapan kilise, hastane, çocuk yardım kurumlarının bulunmadığı vurgulandı.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Prof Dr. Jon May, son beş yıldır yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığına dikkati çekerek, bunu değişen coğrafya ve fakirliğe bağladı.

Yardım ağının Londra’dan başlayarak İngiltere’nin her köşesine yayıldığını belirten May, haritanın her geçen gün genişlemesinin İngiltere’de fakirliğin artışının en büyük göstergesi olduğunu iddia etti. (DÜNYA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 54
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close