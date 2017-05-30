İngiltere’de yoksulluk artıyor

Bağımsız Yiyecek İçecek Yardım Network’unun yaptığı araştırmanın sonuçları İngiltere’de ihtiyaç sahiplerine hizmet veren 2 bin’in üzerinde gıda bankası olduğunu ortaya koydu. İhtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekilirken, 2016-2017 yılları arasında 1.2 milyon yiyecek paketinin yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırıldığı ifade edildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, acil yiyecek yardım paketlerinin haftalık olarak ihtiyaç sahiplerine verildiği ve talebin her geçen gün attığını belirterek, yardımın bin 373 merkezden dağıtıldığını vurguladı.

KİLİSELER DE EK YARDIM YAPIYOR

İhtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekilirken, bu 2 bin 24 yardım bankası içinde özel yardım yapan kilise, hastane, çocuk yardım kurumlarının bulunmadığı vurgulandı.

Londra Queen Mary Üniversitesi’nden Prof Dr. Jon May, son beş yıldır yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığına dikkati çekerek, bunu değişen coğrafya ve fakirliğe bağladı.

Yardım ağının Londra’dan başlayarak İngiltere’nin her köşesine yayıldığını belirten May, haritanın her geçen gün genişlemesinin İngiltere’de fakirliğin artışının en büyük göstergesi olduğunu iddia etti. (DÜNYA.COM)