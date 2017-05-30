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Lezzet ve müziğin birleştiği yer “Kıbrıs Evi”

— 30 Mayıs 2017

KIBRIS mutfağının geleneksel tatları ve ağırlıkla Türk Sanat Müziği parçalarından oluşan canlı müzik ziyafetiyle misafirlerini ağırlayan Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne talep gün geçtikçe artıyor.

Kıbrıs lezzetleri eşliğinde dost sohbetlerine ev sahipliği yapan mekan, Londra’nın önde gelen toplum ve iş insanlarını da bir araya getiriyor. 628-630 Green Lanes, Harringay, N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nde rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan’ı 07956 569 219 numarasından, Yusuf Joe’yi ise 07960 362 935 numarasından arayabilirsiniz.

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