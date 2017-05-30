Londra havalimanında terör gözaltısı— 30 Mayıs 2017
İngiltere’den Türkiye’ye gitmeye hazırlanırken başkent Londra’daki Stansted Havalimanı’nda gözaltına alınan Aweys Faqey, “terör eylemi planlama” suçlamasıyla yargılanacak.
İngiltere‘den Türkiye‘ye gitmeye hazırlanırken başkent Londra‘daki Stansted Havalimanı’nda gözaltına alınan Aweys Faqey, “terör eylemi planlama” suçlamasıyla yargılanacak.
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs’ta Stansted Havalimanı’nda Türkiye‘ye gidecek uçağa binerken gözaltına alınan 37 yaşındaki Faqey’in “terör eylemi planlamakla” suçlandığı bildirildi.
Polis, bugün Londra‘daki Westminster Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak Faqey’in terörle mücadele yasası kapsamında suçlandığını ancak durumun Manchester‘da 22 Mayıs’ta yaşanan bombalı saldırıyla bağlantısı olmadığını aktardı. Faqey, Suriye‘ye seyahate getirilen kısıtlamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Yaklaşık 800 İngiliz vatandaşının terör örgütü DAEŞ saflarında savaşmak için İngiltere‘den Suriye‘ye ve Irak‘a gittiği tahmin ediliyor.(AA)
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