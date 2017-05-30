Manchester’daki terör saldırısı

İngiltere‘nin kuzeybatısındaki Manchester kentinde 22 Mayıs’ta yaşanan terör saldırısı sonrası olay yerinin yakınındaki Victoria tren istasyonu yeniden hizmete açıldı. Britanya Ulaşım Polisinden (BTP) yapılan açıklamada, olayın yaşandığı Manchester Arena konser salonunun altında bulunan Victoria İstasyonu’nun saldırının ardından kullanıma kapatıldığı hatırlatıldı. BTP açıklamasında, bugün tekrar kullanıma açılan istasyonda güvenlik yetkililerinin devriye gezdiğinin görülebileceği aktarıldı.

Bu arada Manchester polisi, saldırının faili Salman Abadi’ye ait görüntülerini kamuyla paylaştı. Polis, saldırı günü kent merkezinde elinde mavi bir valiz taşıyan Abedi’yi görenlerin yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Polis açıklamasında Abedi’nin saldırıda kullandığı eşyanın görüntülerdeki mavi valizden farklı olduğunun da altı çizildi. Polis ayrıca kamunun bu tür mavi bir bavul görmesi halinde eşyaya yaklaşmaması ve derhal polisi araması gerektiğini duyurdu.

POLİSİN OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Manchester polisi, saldırı çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı ülke genelindeki operasyonlarla sürdürüyor. Soruşturma kapsamında adli delil uzmanları ülkenin Bury kasabasındaki bir katı atık sahasında araştırmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili bugüne kadar gözaltına alınan kişilerden bazıları serbest bırakılırken, 14’ü hala gözaltında. Manchester saldırısının faili Libya asıllı Salman Abedi’nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 7’si çocuk 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. (AA)