Reuters: AB-Türkiye ilişkileri Erdoğan’ın atacağı adımlara bağlı

Reuters haber ajansı, geçen hafta Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmelerin “olumlu bir hava” içerisinde geçtiğini ancak ikili ilişkilerin bundan sonraki seyrine ilişkin yeni bir anlaşmaya veya takvim üzerinde uzlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Reuters’a konuşan üst düzey AB yetkilileri, bu yıl içinde Türkiye ile orta ve üst düzeyde toplantılar yapmayı umduklarını ancak ikili ilişkilerde ilerleme sağlanmasının Erdoğan’ın AB’de rahatsızlık yaratan bazı konularda atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Erdoğan, geçen hafta içerisinde NATO liderler toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de AB Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de bir araya gelmişti. Erdoğan bu temasların “olumlu” geçtiğini söylemiş ve AB’den 12 aylık bir takvim alındığını ifade etmişti.

Ancak Reuters’a konuşan üst düzey AB yetkilileri ise üzerinde uzlaşılmaya varılmış herhangi bir takvim olmadığını söyledi.

Yetkililer, Erdoğan ile Tusk ve Juncker arasındaki görüşmelerin “iyi” ve “yapıcı” geçtiğini ifade ederken, bir kaynak da, “Hiçbir şekilde düşmanca değildi ancak her iki taraf da herkesin malumu olan tutumlarını tekrarlamakla yetindi” dedi.

Ancak yetkililer, bundan sonrasında ilişkilerin gidişatını Erdoğan’ın atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK”

Reuters, AB’de rahatsızlık yaratan konuların başında Türkiye’nin terörle mücadele yasalarının kapsamının fazla geniş olması ve bu düzenlemelerin muhalifleri cezalandırılmak için kullanılmasının geldiğini ifade etti.

Habere göre, AB’de rahatsızlık yaratan diğer konular arasında ise Kürtlerin yanı sıra basın ve akademiye yönelik kötü muamele ve Erdoğan’ın 16 Nisan referandumunun ardından daha fazla güce sahip olmak için attığı adımlar yer alıyor.

Reuters’ın ileriye dönük olarak AB’nin Türkiye ile çalışmaya devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna ise bir başka AB kaynağı, “Başka seçeneğimiz yok” yanıtını verdi.

AB, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basın özgürlüğü ve insan hakları alanında Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunuyor. Türkiye ise başta vize uygulamasının kaldırılması olmak üzere AB’yi verdiği sözleri tutmamakla eleştiriyor.

Erdoğan, daha önceki açıklamalarında AB’ye verdiği sözleri tutması çağrısında bulunmuş ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi halinde “görüşecek bir şeyin kalmayacağını” belirtmişti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerine devam edip etmemesi konusunun da referanduma götürülebileceğini söylemişti.

AB liderlerinin 22-23 Haziran’da Brüksel’de yapacakları zirvede Türkiye ile ilişkileri ve mülteci anlaşmasını ele alması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönündeki çağrıları henüz Avrupa Komisyonu ve liderleri tarafından kabul görmüş değil. (BBCTÜRKÇE)