Yeşilçam aşk şarkıları büyüledi

LONDRA Türk Müziği Korosu “Yeşilçam Şarkılarıyla Nostalji Konseri” ile müzikseverleri büyüledi.

Güney Londra’daki Bromley Civic Centre gösteri salonunda Pazar akşamı gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. LTMK’nın 13. yılı konserini dinleyenler arasında KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, İngiltere Türk Aile Birliği Başkanı Sevtap Kemal gibi seçkin konuklar yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konser öncesi Koro Başkanı İnci Güryel konuklara hitap ederek, “Her zaman konserlerimize amatör olmanın bilincinde, profesyonel bir titizlikle hazırlanmaya çalışmış ve çalışmaktayız. Yıllarca koromuza ve üzerine aldığı bu toplumsal misyona yürekten inanan; koromuzun ayakta durup başar ılı etkinliklere imza atmasına katkıda bulunan tüm korist ve arkadaşlarıma, yönetim kuruluna, özverili çalışmalarıyla bizlere destek veren sayın şefimiz Ercüment İbrahim’e teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilçam’ın en güzel aşk şarkılarından oluşan repertuarla müzikseverlerin karşısına çıkan koro Akile Tayyip Cemal, Ayfer Özeli, Ayşegül Yeşiladalı, Ayşen Rousse, Aynur Uysal Abacıoğlu, Tujin Özbarış, Çiğdem Seçen, Hale İsmail, Zehra Yusuf, Huriye Mehmet, İnci Güryel, Kezban Öztümer, Pembe İsa, Seher Sunan, Sibel Özçam, Gül Latifoğlu ve Tezcan Erol’dan oluştu.

Koroyu ve Taner Ertuğrul, Baha Yetkin, Özay Bingöllü, Muhammed Zahra, Muammer Sağlam ve Durmuş Kurşuniler gibi usta müzisyenlerden oluşan orkestrayı şef Ercüment İbrahim yönetti.

Konserden elde edilen gelirin bir kısmının İngiltere Türk Aile Birliği Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu ile Chesterfield Türk Okulu’na bağışlanacağı açıklandı.