Bağcıl da yeni sezon hazırlığı

MTBA Manchester’da bir ilke daha imzasını atarak, Manchester Türk Film Festivalini gerçekleştirecek. Manchester Türk Film Festivali (Kısa Film Seçkisi), Manchester Metropolitan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle Manchester’da ilk kez ücretsiz olarak tüm sinemaseverler için gösterime girecek. Filmler İngilizce alt yazılı olacağı için tüm izleyicilere açık olacak. Sinemaseverler için kaçırılmaması gereken eşsiz bir Türk film şöleninde…