Bağcıl da yeni sezon hazırlığı

Havaalanında kullanılmaya başlandı— 31 Mayıs 2017
Pointr, Birleşik Krallığın en büyük ikinci hava alanı olan Gatwick Havaalanı‘nda kullanılmaya başlandı.
Excellence Mortgage Birinci Küme’de Düzcespor’un kapanmasının ardından, bu kulübün adını değiştirerek lige katılacak Bağcıl da sezon ön hazırlıkları Haziran ayı içinde başlıyor.
Takımın yöneticisi Cevdet Ezel, menajer konusunda bazı isimlerle görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti. Ezel, kadroda en az 6-7 futbolcunun Türk Ligi’nin dışından isimler olduğunu söyleyerek, gelecek ay içinde biraraya geleceklerini kaydetti. Bağcıl yöneticisi Cevdet Ezel, daha sonra teknik adamın da belirlenmesiyle hazırlıkların başlayacağını ifade etti.
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