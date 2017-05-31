Londra Gazete
Son haberler
31 Mayıs 2017 - Manchester’da bir ilk: Manchester Türk Film Festivali 2017
28 Mayıs 2017 - “Hoşgörü önce kendimizde başlamalı”
27 Mayıs 2017 - Zenginlerin G7 zirvesi
27 Mayıs 2017 - Aziziye Cami’sinden yaz kermesi
27 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin toplum temsilcilerini ağırladı
Home / İngiltere ve Londra / Başbakan May’e “Yalancı” diyen şarkı İtunes’ta bir numara

Başbakan May’e “Yalancı” diyen şarkı İtunes’ta bir numara

— 31 Mayıs 2017

Londralı müzik grubu Captain Ska’nın Cuma günü yayınladığı yeni şarkısı “Liar, Liar” (Yalancı, Yalancı), Liam Payne ve Ariana Grande gibi şarkıcıları geride bırakarak, İngiltere‘de iTunes üzerinden en çok indirilen parçalar listesinde bir numaraya yükseldi.
Şarkıda Başbakan Theresa May ve Muhafazakar Parti’ye ağır eleştiriler yöneltiliyor.
May’in açıklamalarından kesitlerin kullanıldığı parçanın nakaratında, “Yalancının teki / Yalancının teki / Hayır, hayır, hayır / Ona güven olmaz” sözleri tekrarlanıyor.
Şarkının resmi video klibinde de nakarat kısmında Theresa May‘in görüntülerine yer veriliyor.
iTunes’ta bir numaraya yükselmesine karşın bu şarkının seçim döneminde uygulanan tarafsızlık kuralları gereğince radyolarda çalınmayacağı belirtiliyor.
Şu ana kadar Heart ve Capital FM, bu şarkıyı liste programlarında çalmayacaklarını açıkladı.
Grup, şarkıdan elde edeceği geliri gıda yardımı yapan bir kuruluşa bağışlayacağını söyledi. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 73
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

25 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 847

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close