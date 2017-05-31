Başbakan May’e “Yalancı” diyen şarkı İtunes’ta bir numara

Havaalanında kullanılmaya başlandı— 31 Mayıs 2017
Pointr, Birleşik Krallığın en büyük ikinci hava alanı olan Gatwick Havaalanı‘nda kullanılmaya başlandı.
Londralı müzik grubu Captain Ska’nın Cuma günü yayınladığı yeni şarkısı “Liar, Liar” (Yalancı, Yalancı), Liam Payne ve Ariana Grande gibi şarkıcıları geride bırakarak, İngiltere‘de iTunes üzerinden en çok indirilen parçalar listesinde bir numaraya yükseldi.
Şarkıda Başbakan Theresa May ve Muhafazakar Parti’ye ağır eleştiriler yöneltiliyor.
May’in açıklamalarından kesitlerin kullanıldığı parçanın nakaratında, “Yalancının teki / Yalancının teki / Hayır, hayır, hayır / Ona güven olmaz” sözleri tekrarlanıyor.
Şarkının resmi video klibinde de nakarat kısmında Theresa May‘in görüntülerine yer veriliyor.
iTunes’ta bir numaraya yükselmesine karşın bu şarkının seçim döneminde uygulanan tarafsızlık kuralları gereğince radyolarda çalınmayacağı belirtiliyor.
Şu ana kadar Heart ve Capital FM, bu şarkıyı liste programlarında çalmayacaklarını açıkladı.
Grup, şarkıdan elde edeceği geliri gıda yardımı yapan bir kuruluşa bağışlayacağını söyledi. (BBCTÜRKÇE)
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