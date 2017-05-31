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Dünyanın en pahalı aracı

— 31 Mayıs 2017

Rolls- Royce’un tanıttığı yeni aracı, lüks otomobil dünyasındaki en pahalı araç olmayı hedefliyor.

Lüks dünyasına hitap eden otomobil markalarından biri olan Rolls-Royce, yeni duyurduğu aracı Sweptail modeli ile Bugatti, Ferrari vb. lüks otomobil üreticilerinin araçlarının fiyatını geride bırakmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde resmi açıklamayla birlikte tanıtılan Sweptail, Rolls-Royce’un sahip olduğu klasik, ağır başlı çizgilerin, yeni ve fütüristik dokunuşlarla birleştiği türünün tek örneği olabilecek gerçek bir tasarım harikası olarak karşımıza çıkıyor. Bütün güzel özelliklerini geride bırakan nokta ise Sweptail model aracın fiyatı olarak göze çarpıyor.

İstek üzerine, tüm ayrıntılarının el işçiliği ile bir araya getirildiği ve yalnızca bir adet üretilmiş olan Sweptail model Rolls-Royce’un fiyatına dair bir bilgi açıklanmamış olsa da söylentilere göre, yeni araca biçilen değer tam olarak 10 milyon avro. Bunun yanı sıra fiyatı spekülasyon olarak nitelendiren şirketin CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “otomobil oldukça pahalı. Hatta, muhtemelen şimdiye kadar üretilmiş en pahalı otomobil” açıklamasını yaptı. (ONTRAVA.COM)

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