Erkeklerin kitabını yazdı

YILLARCA para karşılığı seks işçiliği yaptıktan sonra erkeklerin gerçekten ne istediğini çözdüğünü söyleyen kadının iddiaları çok tartışılacak.

10 binden fazla erkekle yatmış olan eski bir seks işçisi, erkeklerin gerçekten ne istediğini bildiğini iddia ediyor. Şu an 39 yaşındaki Gwyneth Montenegro, ilk kez 21 yaşında ücret karşılığı seks yaptı.Ondan tam 3 sene önce, 18 yaşında, toplu tecavüze uğradı ve hayatı değişti. Emekli olan kadın, sektörde geçirdiği 12 yıldan pişman değil. Hatta kadınların karşı cinsle ilişkilerini nasıl geliştireceklerini anlatan yayımlanmış bir kitabı var. Gwyneth’e göre erkeklerin ilk özelliği, sapıkça fantezi arayışları içinde olmamaları. “Çoğu, bu hardcore fantezi seksini yapmak istemiyor. İsteyenlerin yüzdesi de çok düşük. 12 senedir bu işin içindeydim, bu uzun bir süre. Ancak bu tarz sapıklıklar arayan çok fazla erkek görmedim. Çoğu normal seksti.” Gwyneth, seks için para ödeyen erkeklerin çoğunun anında memnuniyet veya fiziksel zevk aramadığını, bunun yerine psikolojik bir heyecan istediklerini belirtti. “Sadece seksten daha fazlası. Seks için her zaman psikolojik bir motivasyon var, yalnızca fiziksel bir dürtü değil. Müşterilerin çoğu bir saatten fazla kalıyordu. Tabii ki seks vardı ancak işimin çoğunu konuşmak oluşturuyordu.” Sonuca bağlarken de erkeklerin hem ilişkide hem de yatakta maskülen ve dominant olmak istediğini belirtiyor. “O adam ilişkisinde emasküle olmuş hissediyor, tekrar maskülen hissetmek istiyor. Erkekliklerine onay arıyorlar. Erkekler için bu çok önemli. Kimileri de oyun oynamak istiyor. Kadınları kontrol etmek onlara farklı bir haz veriyor.” Bu söylediklerinin seks endüstrisine ışık tuttuğu şüphesiz. Bu sektördeki erkekler bunları istiyor olabilir. Ancak bunu tüm ilişkilere genellemek ne kadar doğru olur bilemiyoruz.