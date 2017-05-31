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Havaalanında kullanılmaya başlandı

— 31 Mayıs 2017

Havaalanı ya da AVM gibi yön bulmanın yön bulmanın sorun olduğu büyük alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan Pointr, Birleşik Krallığın en büyük ikinci hava alanı olan Gatwick Havaalanı‘nda kullanılmaya başlandı. Bloetoth Beacons teknolojisini kullanan Pointr, böylece yön bulmayı kolaylaştıracak.

Türk-İngiliz ortak girişimi olan Pointr Londraİstanbul ve Dubai‘de ofislere sahip. Kapalı alanlar için lokasyon ve data platformu olarak kendini tanıtan PointrBeacon teknoloji sayesinde akıllı telefonunuza gerçek zamanlı navigasyon bilgileri gönderiyor.

Pointr desteği sayesinde 2 bin Beacon noktasına sahip olan Gatwick Havalimanı, kullanıcılarına havalimanının dijital haritasını sunacak. Beacon desteği sayesinde havalimanına gelen yolcuların doğru noktalara ulaşmasını amaçlayan Pointr, havalimanı içerisinde kaybolma nedeniyle kaçırılan uçak problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

GPS’e oranla daha verimli çalışan Beacon, gelecekte daha farklı noktalarda da kullanılabilecek. Şunu da belirtelim, GatwickPointr desteğiyle kişisel verileri depolamayacağını da bildirdi. Sadece kalabalık noktalar için genel verileri toplayacak olan Gatwick, toplanan bilgileri havalimanını geliştirmek için kullanacak.(ONTRAVA.COM)

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