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İngiltere’de girişimci vizesi başvuruları dörde katlandı

— 31 Mayıs 2017

Teknoloji şirketleri, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılmaya karar vermesinin ardından yabancı çalışanların işe alınabilmesinin kolaylaşması için önlemler alınmasını talep etti.

İngiltere’nin desteklediği Tech City UK adlı organizasyon, ülkede çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların “birinci aşama olağanüstü yetenek” olarak nitelendirdiği vize aşaması için rekor sayıda başvuru aldığını duyurdu ve son 12 aydaki başvuruların dört kattan fazla arttığını belirtti. Bu nedenle toplamda 260 şirkete de vize onayı verildiğinin altı çizildi.
İngiltere’nin teknoloji ekosisteminde gerekli sayıda yetenekli yazılımcı bulunmadığı için böyle bir kısıtlamanın önünün açıldığı ve böylece ülkedeki teknoloji çalışanlarının sayısının artacağı düşünüldüğü açıkladı.
2014 yılında teknoloji vizesi şablonunu çıkartan David Cameron bu şekilde Londra‘yı Avrupa‘nın teknoloji başkenti yapmayı hedefliyor ve Silikon Vadisi‘ne rakip olmak istiyordu.

Theresa May ise eğer önümüzdeki hafta yapılacak seçimleri kazanırsa teknoloji endüstrisinin daha fazla vize alacağını belirtti. May toplam göçmen sayısını on binlere düşürmek istese de teknoloji başvurularına öncelik verecek. (ONTRAVA.COM)

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