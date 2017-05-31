Manchester’da bir ilk: Manchester Türk Film Festivali 2017

MTBA Manchester’da bir ilke daha imzasını atarak, Manchester Türk Film Festivalini gerçekleştirecek. Manchester Türk Film Festivali (Kısa Film Seçkisi), Manchester Metropolitan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle Manchester’da ilk kez ücretsiz olarak tüm sinemaseverler için gösterime girecek. Filmler İngilizce alt yazılı olacağı için tüm izleyicilere açık olacak. Sinemaseverler için kaçırılmaması gereken eşsiz bir Türk film şöleninde 19. Eskişehir Üniversitesi Uluslararası Film Festivali 2017’den seçilmiş sekiz adet ödüllü kısa metraj film festivalde yer alacak. Gösterimlerin yapılacağı salon 158 kişilik olmasına rağmen, önceden yer ayırtmanızı tavsiye edilir. Yer ayırtmak ve ücretsiz biletinizi temin etmek için lütfen info@mtba.org.uk adresine email gönderiniz.

MTBA Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında; “Türkiye’deki film sektörünün dünyada oldukça önemli bir yere sahip olduğu uluslararası festivallerde Türk yapımı filmlerin kazandığı ödüllerle ispat edilmiştir. Türkiye’nin sanat ve kültürünü İngiltere’de tanıtan ve yayan derneklerden biri olarak, yurdumuzun sinema sanatındaki başarılarının sinemaseverlerle buluşturulmasına vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve bu alanda benzer amaçlarla faaliyet gösteren diğer dernekleri de dayanışmaya çağırıyoruz. “Daha neler mümkün!” diyerek yola çıktığımız dernek faaliyetlerimizde, geçmiş etkinliklerimizdeki başarıların bu Film Festivalinde de devam edeceğine inanıyor, Manchester Türk Film Festival’inin hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız.” ifadelerine yer verdi.

Yer: Manchester Metropolitan University Art Culture & Media Hub , 70 Oxford Street, Manchester, M1 5NH

Tarih: Perşembe, 8 Haziran 2017

Saat: 18.30 – 20.30 arası. Kapılar 18.00’de açılacak.