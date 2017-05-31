Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Perşembe günü KKTC’ye gelecek. Çavuşoğlu, Espen Barth Eide ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Perşembe gün KKTC’ye bir ziyarette bulunacağım. Konu Kıbrıs Müzakere süreci. Uzun zamandan beri devam eden bir süreç ve özellikle 11 Şubat 2014 ortak açıklamadan sonra müzakereler hız kazandı. Amacımız bu çerçevede kalıcı bir çözüm. Daha sonra Cenevre’de devam etti. İlk 4 başlıkta önemli mesafeler kat edildi ama açıkta kalan konular var. Son zamanlarda Rum kesiminin özellikle 3-4 ay içerisinde süreci baltalamaya yönelik ama tamamen de bitmesin uzatalım gittiği yere kadar gitsin anlayışı içine girdiğini görüyoruz. Bunun değişik sebepleri olabilir ama bunlardan bir tanesi de Şubat ayındaki seçim. Oysa seçime daha çok var, oysa Rum Kesiminde seçim atmosferine erken giriliyor. Müzakereyi sekteye uğratacak çok olumsuz tavırlar oldu. Biz bunları belli bir ölçüde tolere ettik. Anastasiadis Cenevre’de 5’li konferansa gitmek için 11 Şubat 2014 Ortak Deklarasyonu’na hem de 12 Ocak Cenevre Belgesi’ne aykırı bir şekilde ön şartlar koymaya başladı. Maalesef süreç tıkandı. Biraz önceki söylediğim metinler çerçevesinde biz Cenevre’ye gitmeye hazırız. (HABERKIBRIS)