Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor

Manchester‘da konser alanın meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı sonucu yaralananların tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Manchester‘da ABD‘li pop sanatçısı Ariana Grande’nin konseri sırasında meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında yararlananların tedavileri sürüyor. İngiltere‘deki sağlık yetkilileri, yaralılardan 17’sinin durumu kritik olmak üzere 50 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıklandı.

Öte yandan, Manchester‘ın merkezindeki St. Ann meydanına vatandaşlar, çiçek bırakıp mum yakarak saldırıda hayatını kaybedenleri ve yaralıları anmaya devam ediyor. (İHA)