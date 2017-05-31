Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor— 31 Mayıs 2017
Manchester’da konser alanın meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı sonucu yaralananların tedavisi devam ediyor.
Manchester‘da konser alanın meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı sonucu yaralananların tedavisi devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Manchester‘da ABD‘li pop sanatçısı Ariana Grande’nin konseri sırasında meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında yararlananların tedavileri sürüyor. İngiltere‘deki sağlık yetkilileri, yaralılardan 17’sinin durumu kritik olmak üzere 50 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıklandı.
Öte yandan, Manchester‘ın merkezindeki St. Ann meydanına vatandaşlar, çiçek bırakıp mum yakarak saldırıda hayatını kaybedenleri ve yaralıları anmaya devam ediyor. (İHA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak