Trabzonspor, tüm kulvarlarda iddialı

Türk Ligi’nde dört sezondan beri yer alan Trabzonspor, bu sürede her yıl kupalar kazanarak en başarılı takımlardan biri oldu.

Bu sezon Cudwort Taxi TTFF Kupası’nda şampiyon olan, Excellence Mortgage TTFF 1.Küme’de ise ikinciliği elde eden Trabzonspor’un Menajeri, Emrah Kaya, sezonun değerlendirmesini yaparken, yeni sezon için görüşlerini anlattı.

Öncelikle gelecek sezon hazırlıklarına değinen Emrah Kaya, Eylül ayında Dumlupınar’la oynayacakları Community Shield maçını hedeflediklerini kaydetti. Kaya, bu şildi almak istediklerini, bunun için de beş hazırlık karşılaşması planladıklarını kaydetti.

Geride kalan sezonun özetle değerlendiren Bordo-Mavili ekibin Menajeri, öncelikle sponsorlara teşekkür ederek, “Geçen yılki sponsorlarımız Cudworth Taxi, Retail, Metro Print ve Köşk Restaurant’a teşekkürlerimizi sunarız. Gelecek sezon yine Trabzonspor’un yanında durup yeni başarıların imzasını hep birlikte atmak istiyoruz” dedi.

Şampiyonluğu bir puan farkla kaybettiklerini hatırlatan Emrah Kaya, bu konuda da şunları söyledi:

“Ligde ikincilik kupasını ve Federasyon Kupası’nı aldık. Bu yıl da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Önümüzdeki sezon Community Şildi de alarak tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz. Aynı kadroyu bozmamaya çalışacağız. Hiç kimsenin gitmesine izin vermeyeceğiz. Bir iki transferle kadroyu daha da güçlendireceğiz. Oturmuş kadromuz var. Sahamız büyük bir ihtimalle aynı yer olacak. Takıma katılmak isteyen genç kardeşlerimize de kapımız açıktır. Yönetime bir kişi daha katılacak. Yönetimde Asbaşkan olarak görev yapacak bu kişinin adı bizde saklı. Maddi manevi katkılarda bulunacak. Esas amacımız istikrarı bozmamak ve disiplinli bir takım oluşturmak.

Emrah Kaya, 23 Temuz, 30 Temmuz, 6 Ağustos, 13 Ağustos ve 20 Ağustos tarihlerinde planladıkları hazırlık karşılaşmaları için Trabzonspor ile oynamak isteyen takımların kendisini arayabileceklerini kaydetti.