Yeni Boğaziçi’nin balosu 18 Haziran’da

Saldırıda yaralananların tedavileri devam ediyor— 31 Mayıs 2017
Manchester’da konser alanın meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı sonucu yaralananların tedavisi devam ediyor.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Yeni Boğaziçi’nin sezon sonu balosu 18 Haziran Pazar günü yapılacak.
Cyprus Garden’daki baloda Yeni Boğaziçi yönetimi, futbolcularını ve sponsorlarını ödüllendirecek. Gecede bol hediyeli eşya piyangosu çekilişi de olacak. Yeni Boğaziçi, balosunu her yıl gerçekleştiren tek Türk Ligi kulübü.
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