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Ankara Anlaşmalı’lar Hyde Park’ta buluştu

— 1 Haziran 2017

FACEBOOK üzerinden başlatılan etkinlikle Ankara Anlaşması ile İngiltere’de yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşları geçtiğimiz Pazar günü Londra’nın en büyük parkı olan Hyde Park’ta bir araya gelerek piknik yaptı.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı etkinlikte Ankara Anlaşmasına tabii olanlar yaşadığı sıkıntıları ve çözümleri paylaştı. Ankara Anlaşmasının ilk aşamasından son aşamasına kadar olan süreci birbiriyle paylaşan katılımcılar evden getirdikleri börek, kısır ve çayları pikniğe katılanlarla paylaştı. Son dönemlerde çok daha fazla ilgi gören Ankara Anlaşmasının şu anki sürecini ve vize aldıktan sonra yaşanan süreç konusunda bilgi sahibi olmak için katılım gösteren çok sayıda kişi olması etkinliği düzenleyenler tarafından oldukça memnuniyetle karşılandı. Facebook üzerinden başlatılan etkinliğin en önemli isimlerinden birisi olan Ceyhun Karabağ, Ankara Anlaşmalıları bir araya getirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Karabağ “Londra’da Ankara Anlaşması ile yaşayan binlerce Türk vatandaşı yurttaşımız var. Bizler böyle bir organizasyon gerçekleştirerek herkesi bir araya getirmeyi hedefledik. Yaşadığımız sıkıntıları, çözümleri burada birbirimizle paylaşarak en güzel şekilde vizelerimizi sorunsuz olarak elde etmek için çaba gösteriyoruz.” açıklamalarında bulundu. Yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonunda katılımcılar Hyde Park’tan mutlu bir şekilde ayrıldı.

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