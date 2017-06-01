Aşkın Fuat Londra’nın kalbinde moda rüzgarı estirdi

LONDRA’DA doğmuş ve yetişmiş Kıbrıs-Türklerinin yeni gururlarından Aşkın Fuat, organizasyon şirketi “Askin Vibrant Management Events” imzası altında birçok moda tasarımcısının yeni dönem koleksiyonlarını bir araya getirdi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Londra’nın kalbi ve dünyanın en önemli moda merkezlerinden West End’de gerçekleşen moda şovu, birbirinden farklı moda ikonu tasarımlarını bir araya getirirken sunulan ikramlar, canlı müzik şovu ve sunumlarla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Trend Setters Fashion Networking Event” ismi altında ve Leicester Square’de bulunan Zoo Club’da gerçekleşen etkinlik, moda dahil olmak üzere Londra’nın sanat çevrelerinden birçok önemli ismi konuk etti. Ünlü sunucu ve medya ikonu Rico Patel’in esprili ve eğlenceli sunumu eşliğinde ilerleyen gece, Türkiye asıllı Emel Fuat’ın eşsiz vokal performansıyla katılımcıların mest etti.

Stephanie bunt, Westin Hall, Sanna Rinne ve Jason Patrick Carvalho imzalarıyla konuklarla buluşan tasarımlar, tam not aldı. Başarılı modeller Junior Delius, Alyse Kimsey, Amanda Hunter, Inge Westerink, Oyin Carew, Gulnara Adyyeva, Paloma Redondo ve Farida Bawa tarafından sunulan tasarımlar, parlak ve göz alıcı renklerden oluşan koleksiyonlardan oluşurken, sade ve kompleks tasarımların buluştuğu tam bir moda şöleni oldu.

Aşkın Fuat, etkinlikte yaptığı açıklamada AVM Management Events’in önümüzdeki günlerde yepyeni davetler ve etkinliklerle geleceğini belirtirken, tüm konuklara katılımları için teşekkür etti.

Moda şovu sonrası VIP parti ile gecenin tadını çıkaran konuklar, özellikle geceye damgasını vuran birbirinden güzel tasarımların kendilerini büyülediğini belirttiler.