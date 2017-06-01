Bruona Alves, Glasgow Rangers’da

Manchester’da Müslüman gençten anlamlı deney— 1 Haziran 2017
İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirilen saldırıların ardından sosyal bir deney gerçekleştiren Müslüman genç, Müslümanlara karşı önyargıya dikkat çekti.
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Glasgow Rangers, İtalya’nın Cagliari takımından eski Fenerbahçeli oyuncu Bruno Alves‘i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Alves ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Portekizli futbolcu için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi. Fenerbahçe’nin yanı sıra Porto, Vitoria Guimaraes, AEK ve Zenit gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen yıl Cagliari’ye imza atmıştı. Porto, Zenit ve Fenerbahçe ile birçok lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Bruno Alves, Portekiz Milli Takımı formasıyla 2016 Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaşmıştı. (AA)
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