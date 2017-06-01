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En yüksek maaşı veren teknoloji şirketleri belli oldu

— 1 Haziran 2017

 

En çok maaşı Salesforce’da çalışanlar alıyor.

Teknoloji dünyasını mercek altına alan Business Insider, Avrupa’nın en önemli ticaret noktalarından birisi olan ve pek çok teknoloji firmasına ev sahipliği yapan İngiltere’de çalışanlarına en çok maaşı veren teknoloji şirketlerini açıkladı.

1- Salesforce: Ortalama yıllık maaş 75 bin sterlin

2- Facebook: Ortalama yıllık maaş 72 bin sterlin

3- SAP: Ortalama yıllık maaş 70 bin sterlin

4- Microsoft: Ortalama yıllık maaş 70 bin sterlin

5- Google: Ortalama yıllık maaş 64 bin sterlin

6- Dell: Ortalama yıllık maaş 63 bin sterlin

7- Cisco: Ortalama yıllık maaş 60 bin sterlin

8- HP: Ortalama yıllık maaş 60 bin sterlin

9- Oracle: Ortalama yıllık maaş 60 bin sterlin

10- Expedia: Ortalama yıllık maaş 55 bin sterlin

(DÜNYA.COM)

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