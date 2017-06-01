Ferrari ile kaza yapıp jet ile kaçmaya çalıştı

TÜRK asıllı Avusturyalı model Elif Aksu (25) , İbiza’da tatil yaptığı sırada sevgilisinin 560 bin dolarlık Ferrari’si ile kaza yaptı.

Film gibi olay İspanyol ve İngiliz basınında geniş yer buldu. Alkol ve kokain kullandığı tespit edilen 25 yaşındaki model tutuklanıp daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. İngiltere plakalı klasik Ferrari kullanılamaz hale geldi. Ferrari Dino, klasik otomobiller arasında ayrıcalıklı bir yere sahip koleksiyoncular için bugün kupon bir otomobil niteliğinde. 1968-76 yılları arasında sınırlı sayıda üretilmişti. Bugün dünyanın sayılı milyonerlerinin garajında bulunuyor.