Geleceğin yıldızları YoungEast Festivalde buluştu

GELECEĞİN müzik yıldızları YoungEast Festivalinde sahne aldı. Bu yıl on ikincisi gerçekleşen YoungEast Festivaline 50 genç müzisyen katıldı. Yaklaşık 3 saat süren performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç yetenekler, kendi beste veya şarkı sözlerini paylaştı. Genç müzisyenlerin bazıları kendi besteleriyle oluşturdukları albümleriyle Youtube üzerinden dinleyiciye ulaştıkları gibi, Türkiye başta olmak üzere Avrupa’nın önemli kentlerinde konserler vererek önemli başarılara imza atıyor.

Clisold Park’taki tarihi The Old Church’de geçen Pazartesi sahne alan gençlerimiz ışık saçtı.

Suzan Beyazıt’ın yetiştirdiği piyano öğrencileri Ezra Hurman, Aylin Hurman, Ela Öz, Janset Ercan, Sude Ercan, Beren Doğan, Deniz Yılmaz, Beren Yapıcı ve Zilan Özdemir Grade sınavlarındaki en yüksek seviye “Distinction” derecesini kazanan isimler. Yetenekli piyanistler dinleyenlerden tam not aldı.

Konserin klasik gitar bölümünde Bersu Aksu, Luke Trocinska, Emilia Gülle, Tomasz Skowron, Berdan Aksu, Adam Gülle, Jiyan Yadırgı, Su Eskioğlu, Defne Eskioğlu, Adar Alpdoğan ve Su Bektaş hünerlerini sergiledi.

Gösterinin ikinci yarısında sahne alan Numan Büyükbay, Mir Selim İlhan, Sude Kartal, Yola Anne Ellis, Carmen Stephens, Cihan Alp Kartal, Güney Özuğurel, Rüya Öz, Cansu Çetiner, Melek Öztürk, Havin Özdemir, Berdan Doğan geleneksel halk müziği ve rock müzikten oluşan geniş bir repertuarla elektrogitar performanslarını sergiledi.

EN GENÇ ROCK TOPLULUĞU

Yaş ortalaması 9 olan ve muhtemelen dünyanın en genç rock topluluğu sayılabilecek, Mir Selim İlhan, Sude Kartal ve Cihan Alp Kartal oluşan YoungRock grubunun icra ettikleri Smoke On The Water ve Breaking The Law parçalarıyla uzun süre alkışlandı.