İngiliz Büyükelçi’den İzmir’e Fitch övgüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fitch‘den aldığı AAA rating notu için Başkan Aziz Kocaoğlu‘nu kutlayan İngiltere‘nin Ankara Büyükelçisi Moore, “Bu not başarısı, İzmir‘in uluslararası alandaki statüsünü güçlendirdi. Türkiye‘nin sadece İstanbul‘dan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi” dedi.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Aziz Kocaoğlu ile görüştü. İzmir‘in Fitch Ratings‘ten aldığı “AAA” notunu tebrik eden Moore, “Bu not başarısı, İzmir‘in uluslararası alandaki statüsünü güçlendirdi. Türkiye‘nin sadece İstanbul‘dan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu başarınız nedeniyle sizi kutluyorum” diye konuştu. Konuk Büyükelçi, İzmir‘i İngiliz şirketlerine tanıtırken, Büyükşehir belediyesinin güçlü yatırımlarından yararlandıklarını de sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir‘i ‘fırsatlar kenti’ olarak tanımlayarak, “Fuar, turizm ve tarih açısından çok avantajlıyız. Sanayimiz, tarımımız, lojistik sektörümüz çok güçlü ama insan kaynağı ve sosyal yaşantı olarak da çok farklı bir kentiz. Son yıllarda başlayan İzmir‘e yönelik beyin göçü bir tesadüf değil. Önemli şirketler merkezlerini İzmir‘e taşımaya başlıyor. Bu kentin bir fırsatlar kenti olduğu artık açıkça ortaya çıktı” diye konuştu.(İHA)