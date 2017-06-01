“İngiltere ile STA ihracatı artırır”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının (Brexit) ardından bu ülkeyle imzalanması muhtemel serbest ticaret anlaşmasının (STA) ihracatı olumlu etkileyeceğini ifade etti.

İngiltere ile Türkiye arasındaki son 3 yıllık dönemdeki dış ticaret hacminin yüzde 35-40’nın ithalat, yüzde 60-65’inin ise ihracattan oluştuğunu söyledi.

Gür, taraflar arasındaki dış ticaretin dengeli bir biçimde devam etmesi için Türkiye’nin, İngiltere’nin diğer ülkeler ile yapacağı anlaşmalara dahil olması gerektiğini dile getiren Gür, iki ülke arasında imzalanması olası bir STA’nın Türkiye’nin ihracatına olumlu katkı yapacağını ifade etti.

Söz konusu STA’nın imzalanması halinde Türkiye’nin AB pazarından da siparişlerinin artacağını kaydeden Gür, “Özellikle Türkiye’de ortak üretim yapılması, üretilen ürünlerin İngiltere malı olarak ticaretinin yapılabilir olması ve iki ülkenin teknoloji ve üretim güçlerinin birleşmesiyle çok kısa sürede ticaret hacmimizi 16-17 milyar dolardan 25-30 milyar dolar seviyelerine çıkartabiliriz” diye konuştu.

TEK TARAFLI VERGİ AVANTAJLARI OLUŞMAMALI

STA görüşmelerinde uygulanacak gümrük rejimlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Gür, “Geçmiş deneyimlerden bilindiği üzere tek taraflı vergi avantajlarının oluşmaması için detaylı değerlendirilmelerin yapılması çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Gür, STA’nın şartlarının belirlenirken yerli üreticinin korunması gerektiğini, bu noktada söz konusu üreticilerin yeni teknolojilerle desteklenmesinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin genç nüfusu, eğitimli kadrolarıyla İngiltere’de çok daha yüksek maliyetler ile üretilebilecek ürünlerin yurt içinde üretiminin sağlanması gerektiğini dile getiren Gür, “Böylece Türkiye’de yerli üretici korunurken, İngiltere’nin ihracat hacminde artış sağlanmış olacaktır. İşbirliğinin kuvvetlenmesi ile önemli bir know how transferi olacak, bu da verimliliği artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu. (AA)