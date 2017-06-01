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Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye bir sıra geriledi

— 1 Haziran 2017

Küresel Barış Endeksi’nin 2017 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 146’ncı sırada yer aldı.

Avustralya Sydney merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün endeksinde Türkiye’de siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği, bu durumun Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle doruk noktasına ulaştığı belirtildi.

Endekste, darbe girişiminin ‘hükümetin komplocu oldukları iddia edilenlere yönelik baskısıyla sonuçlandığı’ kaydedildi.

Türkiye, endekste geçen yıla oranla bir sıra geriledi.

Bölgeler arası değerlendirmede, dünya genelinde en barışçıl görülen 10 ülkeden 8’inin Avrupa’da olduğu, 36 ülkeden 26’sında gelişme kaydedildiği ancak Türkiye’deki durumun kötüleşmesiyle, Avrupa geneli ortalamasında ilerleme olmadığı ifade edildi.

İfade özgürlüğünde en çok gerileme yaşanan ülkeler arasında Türkiye, Yunanistan ve Macaristan yer aldı.

Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa’yla beraber, 2015 yılından bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi.

İç güvenlik harcaması

  • Suç ve şahıslararası şiddet nedeniyle kayıplar
  • Silahlı çatışmalarda kaybedilenler
  • Askeri harcama
  • Rapora göre, dünya ekonomisi şiddet nedeniyle 2016 yılında 14,3 trilyon dolar kaybetti.
  • Bunun 5,62 trilyon doları askeri harcamalara gitti. (BBCTÜRKÇE)
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