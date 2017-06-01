Liderler Pazar günü New York’ta

Kıbrıs’ta barış görüşmelerinin bundan sonrasına ilişkin uzlaşmaya varılamaması nedeniyle yaşanan tıkanıklığı aşmak için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türk ve Rum liderlerle bir araya geleceği açıklandı.

Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadisve Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı ile Pazar günü New York’ta görüşeceğini belirtti.

Sözcü, toplantıda “Kıbrıs görüşmelerinde gelinen durum ve bundan sonrasının” ele alınacağını ifade etti.

Guterres, Kıbrıslı liderlerle en son Ocak ayında müzakerelerin Cenevre’deki turunda görüşmüştü.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, geçen hafta içerisinde, tarafların koşullar üzerinde uzlaşma sağlayamamaları nedeniyle Cenevre’deki barış görüşmelerinin devamı için yürüttüğü mekik diplomasisini sonlandırmıştı.

Kıbrıs’taki mevcut barış görüşmeleri, Anastasiadis ve Akıncı’nın katılımıyla yaklaşık iki yıl önce başlamıştı.

Kıbrıs’ta başlayan ve Türkiye ile Yunanistan’ın da katılımıyla Cenevre’ye taşınan görüşmeler, Kıbrıs’ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor.

SIKINTILI KONULAR GÜVENLİK VE YETKİ PAYLAŞIMI

Bu görüşmelerde, Kıbrıs’ın 50 yıllık müzakereler tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum heyetler harita takası gerçekleştirdi ve birleşik federal bir Kıbrıs’ın iç sınırının nasıl çizileceğine dair görüşler somut bir şekilde ortaya konuldu.

Uzlaşma sağlanamayan meseleler arasında toprak ve mülkiyet konusu da yer alıyor. Ancak sürecin gidişatını belirleyen ve tıkanıklığa neden olan esas konular olarak yetki paylaşımı ve güvenlik gösteriliyor.

Kıbrıslı Rumlar, çözümün ardından Kuzey Kıbrıs’taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor. Ancak Türk tarafı bu talebi reddediyor.

Türk tarafı ise görüşmelerde, artık yetki paylaşımı ve yeni devletin yönetiminde üstlenilecek rollerle ilgili “al-ver” aşamasına geçilmesini istiyor. (BBC TÜRKÇE)