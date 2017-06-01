Manchester’da Müslüman gençten anlamlı deney— 1 Haziran 2017
İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirilen saldırıların ardından sosyal bir deney gerçekleştiren Müslüman genç, Müslümanlara karşı önyargıya dikkat çekti.
İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirilen saldırıların ardından sosyal bir deney gerçekleştiren Müslüman genç, Müslümanlara karşı önyargıya dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde çoğunluğu çocuklardan oluşan 22 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere‘nin Manchester kentinde anlamlı bir sosyal deney gerçekleştirildi. Müslüman bir genç, Manchester’in trafiğe kapalı kalabalık caddelerinden birinin üzerinde “Ben Müslümanım ve size güveniyorum. Siz de bana sarılacak kadar güveniyor musunuz ?” yazılı bir dövizle kollarını açmış bir şekilde beklemeye başladı. Bir arkadaşı tarafından kayda alınan ve dakikalarca süren deneyde onlarca kişinin gence sarıldığı hatta sarılmak için kuyrukta beklediği görülüyor. Ayrıca bu eylemi çok yerinde bulan bazı vatandaşların da genci desteklediği görülüyor. (MİLLİYET)
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