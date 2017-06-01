Muhalefet BBC’deki programa çıkmayan Başbakan May’e yüklendi

İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçim öncesi dün akşam tüm siyasi partilerin liderleri BBC canlı yayınında kozlarını paylaştı. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Başbakan Theresa May ise tartışma programına katılmadı.

90 dakika süren tartışma programında muhalefet liderleri Başbakan May sert bir şekilde eleştirildi.

May, “korkaklıkla ve tartışmadan kaçmakla” suçlandı.

İngiltere Başbakanı seçim döneminde diğer liderlerle birlikte tartışma programlarına çıkmayı reddettiğini açıklamış ve bu kararını uygulamıştı.

BBC’deki tartışma programında Muhafazakar Parti’yi temsil eden İçişleri Bakanı Amber Rudd ise May’in yokluğunu “iyi lider aynı zamanda iyi ve güçlü bir takıma sahiptir” sözleriyle savundu.

Theresa May, dünkü yayın öncesi kampanyası sırasında sokakta insanlarla buluşup onların sorularını yanıtlamayı televizyonda diğer siyasetçilerle “atışmaya” tercih ettiğini söylemişti.

May’in ardından tartışma programlarına çıkmayacağını açıklayan bir diğer siyasetçi olan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise dünkü yayına çıkmaya karar verdi.

Yayında “Theresa May nerede, ona ne oldu?” diye soran İşçi Partisi lideri Corbyn ise Theresa May’e yüklenmekten çok Amber Rudd ile hükümetin kemer sıkma politikaları üzerine tartıştı.

Corbyn İçişleri Bakanı Rudd’a, “Gıda bankalarının durumunu gördünüz mü hiç? İstasyonlarda uyumak zorunda kalan insanları gördünüz mü? Hükümetinizin yardımlarla ilgili bilinçli kararları nedeniyle yoksulluğun ulaştığı seviyeleri gördünüz mü?” diye sordu.

İşçi Partisi lideri Corbyn, öğretmenler ve doktorlar başta olmak üzere kamu çalışanı maaşlarına yapılan zam sınırlandırmasını kaldıracağının altını çizdi.

2008 mali krizinin ardından muhafazakar hükümetin ilan ettiği bu kemer sıkma önlemi, 2020’ye kadar kamu çalışanlarına yapılan yıllık zamlara yıllık yüzde 1’lik üst sınır getirmişti.

Corbyn, 2020 yılına kadar asgari ücreti saatlik 10 sterline (yaklaşık 45 TL) çıkarma vaadini de tekrarladı.

İşçi Partisi lideri “imalat sektörünü ve bu sektördeki işleri koruma” sözü verirken bu vaatlerinin maliyetlerini de hesapladığını söyledi. (BBCTÜRKÇE)