Sezonu böyle uğurladılar

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun 41. sezonu böyle uğurlandı.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı Haringey’deki Grand Palaca Banqueting Suite’de düzenlenen sezon sonu balosunda kulüplerin futbolcu, yönetici, teknik adamları ile hakem ve federasyon üyeleri gece boyunca oynayarak geçen dönemin yorgunluğunu atmaya çalıştı. Başarılı takım ve sporculara, kupa ve plaketlerinin de erildiği geceye KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran katılarak, açılış konuşmasını yaptı.

Balo boyunca dikkat çeken bir nokta da Haziran ayında yapılacak Genel Kurul öncesi yapılan kulis çalışmaları oldu.

Kıbrıs Dörtlüsü Müzik Grubu’nun coşkulu parçalarıyla renk kattığı gece, eşya piyangosu çekilişiyle sona erdi.