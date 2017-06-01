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Tayyip Erdoğan’ın eski takımı İETT Dünya Şampiyonu

— 1 Haziran 2017

İETT Futbol Takımı, 2017 Dünya Kurumsal Kupa Oyunları’ nda (2017 World Corporate Cup Games) İngiltere‘nin Everton kentinde 4. kez Dünya Şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın bir dönem kaptanlığını yaptığı İETT Futbol Takımı, üç yıl üst üste şampiyonluğun ardından 2017’de de tekrar Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı.

FİNALDE 3’LEDİ

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden takımlarla mücadele eden İETT Futbol Takımı grup maçlarını namağlup tamamladı. Çeyrek finalde Galler‘den AHK-B takımını 11- 0, yarı finalde İngiliz HMS takımını 8 – 2’lik bol gollü skorla yenerek finale yükseldi. Finalde Alman Greenefte takımıyla karşılaşan İETT, bu maçı da 3-0 kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Oyunlar 25 ülke, 5 kıta, 22 bin 500’ün üzerinde kuruluş, 1 milyonun üzerinde katılımcı ile gerçekleşti. World Corporate Cup Games ilk defa 1988 yılında Amerika‘nın California eyaletinde yapıldı. (HABERLER.COM)

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