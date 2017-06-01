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TTFF’de seçim kulisi hareketlendi

— 1 Haziran 2017

Haziran ayının sonunda yapılacak Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Genel Kurulu’na az bir süre kala hareketli günler yaşanıyor.

Başkanlık ve yeni yönetimin belirleneceği seçim için de adaylar ortaya çıkmaya başladı. Şu andaki başkan Kemal Soyer’in yanısıra adaylığını resmen açıklayan isim ise Nazım Çelebi oldu. Çelebi, Genel Kurul’da başkanlığa aday olduğunu, önümüzdeki günler içinde de plan ve projelerini kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Bu iki adayın yanısıra başta Serdar Sarı olmak üzere Mehmet Mimoğlu ve İbrahim Tümse’nin adları da kulislerde başkan adayı olarak konuşuluyor.

Yönetim Kurulu’na Lisans Sekreteri olarak girmesi istenen Turgay Yamanşef’in, bu talebi şimdilik reddettiği de öğrenildi.

Asbaşkanlık için de Mehmet Elitok’un yanısıra İbrahim Tümse’nin de aday olabileceği bir başka iddia arasında. Yönetim Kurulu üyelikleri için de Berk Emül, Hayri Kartal ve Fikret Gönlübol’un adları da geçiyor.

Öte yandan Federasyonun Olağanüstü Genel Kurulu  6 Haziran Salı günü yapılacak. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’ndeki Genel Kurul’da federasyon veya kulüpler tarafından yapılacak yeni tüzük önerileri ve değişiklikleri tartışıla

Mehmet Mimoğlu.

rak oylanacak.

İbrahim Tümse.

Serdar Sarı.

Nazım Çelebi.

Kemal Soyer

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